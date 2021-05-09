Akraba kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki akraba grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada yaralanan 5 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 600 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kemal E. (47), karşı gruptan Cüneyt Elalmış (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelere getirilen yaralılardan Kemal E. ve Cüneyt Elalmış’ın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kavga esnasında darp sonucu yaralanan 2 kişi ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralılardan Cüneyt Elalmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elalmış’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, polisin şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.