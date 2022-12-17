Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 ayrı patlayıcı koydu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir eve akli dengesi yerinde olmayan kadın tarafından 3 farklı noktaya koyulan El Yapımı Patlayıcı (EYP), PAMİT ekipleri tarafından imha edildi.

Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde yaşandı.3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U., ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16.12.2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

"İlk vukuatı değil"

Binaya koyduğu el yapımı patlayıcalarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.’nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T’nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.