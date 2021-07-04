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Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Asayiş 04.07.2021, 18:59
Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için sahile gelen Suriye uyruklu çocuk bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki vatandaşlar onu kurtarıp denizden çıkartarak yola getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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