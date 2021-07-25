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Akıntıya kapılan 2 kişiyi bulmak için zamanla yarıştılar

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Göleti’nde akıntıya kapılan 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Gençlerin kurtarılması ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

Asayiş 25.07.2021, 16:05
Akıntıya kapılan 2 kişiyi bulmak için zamanla yarıştılar
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Göleti’nde akıntıya kapılan 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Gençlerin kurtarılması ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren 2 kişi, kısa süre sonra akıntıya kapılarak suya gömüldü. Yakınlarının bağrışmalarını duyan vatandaşlar, suya atlayıp 20’li yaşlarda oldukları öğrenilen gençleri bulmak için zamanla yarıştı. Kısa süre sonra bulunan gençler insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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