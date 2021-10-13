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Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi

İşgal altındaki Kudüs’te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.

Asayiş 13.10.2021, 00:08
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi

İşgal altındaki Kudüs’te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.

İşgal altındaki Kudüs’te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.

Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.

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