Akıllı Kavşak Projesi çalışanlarına silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’da Akıllı Kavşak Projesi’nde çalışanlara düzenlenen silahlı saldırıda 2’si tabancayla vurularak 1’i de silah kabzası ile darp edilerek 3 işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akıllı Kavşak Projesi’nde yolda kazı çalışması yapan işçilerle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda işçilerden İlyas K.(40) ve Şahin B.(20) tabancayla ateş açılması sonucu her iki bacaklarından vurularak, işçilerden Orhan Ç. ise silah kabzası ile kafasına vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.A. ise kaçtı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı hastanede yaralı işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.