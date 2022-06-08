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Akıllara durgunluk veren olay, midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada İranlı bir yolcunun üzerinde ve midesinde toplamda 1 kilo 395 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 08.06.2022, 12:55
Akıllara durgunluk veren olay, midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada İranlı bir yolcunun üzerinde ve midesinde toplamda 1 kilo 395 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yıldızeli ilçesi D-200 karayolu üzerinde özel eğitimli köpek ile yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Yapılan arama faaliyetinde İran uyruklu A.E. isimli bir yolcunun üzerinde 140 paket reçine esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Durumundan şüphelenerek hastaneye götürülen şahıssa röntgen filmi çekildi. Çekilen filmin sonuçlarının gelmesinin ardından şüphelinin midesinde 15 paket daha reçine esrara rastlandı. Şahıstan toplamda ağırlığı 1 kilo 395gram olan 155 paket reçine esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından göz altına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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