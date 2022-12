Akılalmaz hırsızlık kamerada; önce kendisine uzatılan ekmeği yedi, sonra markette hırsızlık yaptı

Diyarbakır’da genç hırsız, kart doldurma bahanesiyle market işletmecisini oyalayarak önce kendisine iyi niyetle uzatılan ekmeği yedi, sonra 3 dakika içerisinde 4 paket sigarayı kaşla göz arasında çaldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesinde bir markette meydana geldi. Markete kart dolumu için gelen bir gencin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç hırsızın kasa etrafına geçip işletmecinin iyi niyetiyle kendisine ekmek vermesi daha sonra ise ekmeğini yediği dükkanda hırsızlık yapması görülüyor. 3 dakika içerisinde kaşla göz arasında 4 paket sigarayı cebine atan hırsız, bir süre sonra ön tarafa geçip oradan da çikolata ve puro çalıyor.

Kamera kayıtlarını izleyen işletmeci Mehmet Katran, hırsızın daha önce de dükkanında bir şeyler çaldığından şüphelendiğini belirterek geçmiş kayıtları izledi. Görüntülerde hırsızın daha önce de sabah saatlerinde dükkana gelip otobüs kartına para yüklemesiyle hırsızlık yaptığı görülüyor. Hırsız, işletmecinin elindeki kediyi alıp önce sevmek istiyor. Daha sonra kediyi işletmeciye verip kartını uzatıyor. Market işletmecisinin kafasını tezgahın altındaki kart dolum makinesine eğmesiyle hırsız bir adet puroyu alıp cüzdanına koyuyor. Seri hırsız daha sonra işletmecinin arka tarafa gitmesini fırsat bilip bir paket sigara çalıyor. Aradan 1 dakika geçmesiyle bu sefer çikolatasını da çalıp sevinçli bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi işletmeciye selam verip dükkandan ayrılıyor. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlıktan şikayetçi olan Katran, durumu emniyet güçlerine bildireceğini söyledi. Genç hırsızın sıklıkla uğradığı marketin civarında öğrenci olduğunu öğrenen Katran, “Her gece dükkanımdaki kameraları rutin olarak kontrol ediyorum. Gencin birini kasa tarafında görünce görüntüleri detaylı bir şekilde izlemeye başladım. İzlediğim görüntüde baktım ki 3 dakika içerisinde bu genç, 4 paket sigarayı cebine attı. Buraya sık geldiği için her gelişinde boş dönmeyeceğini tahmin ederek önceki görüntüleri seyretmek istedim. Önceki görüntülerde de buraya her geldiğinde bir şeyler çaldığını tespit ettim. İşin ilginç tarafı kardeşim hırsızın kahvaltı yapmadığını düşünerek gence ekmek veriyor. O sırada bu genç hırsız yan taraftaki sandalyede oturuyor. Kardeşimin kart doldurması esnasında, yüzünü her çevirişinde ara vermeden 4 paket sigara çalıyor. Çok da seri bir hırsız olduğunu gördüm. Her hafta içi buraya gelir kart doldurma bahanesiyle, hırsızlık yapmadan da çıkmaz” dedi.