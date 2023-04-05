Akıl hastası olduğu iddia edilen genç çarşıda birçok kişiye saldırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akıl hastası olduğu iddia edilen genç pazarın kurulduğu Kuyumcular Çarşısı’nda birçok kişiye saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde Kuyumcular Çarşısı’nda akıl hastası olduğu iddia edilen A.K. isimli genç etrafa saldırdı. Çarşı merkezinde korku dolu dakikalar yaşandı. Bazı pazar tezgahlarına zarar veren A.K. daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na ilerlerken yolda yürüyen yaşlı bir adamı darp ederek düşmesine ve hafif yaralanmasına neden oldu. Aldığı darbe ile yere düşen yaşlı vatandaşa çevredekiler müdahale etti. Akıl hastası olduğu öğrenilen A.K.’ye ise ilk olarak Edremit Belediyesi Zabıta görevlileri müdahale etti. Daha sonra Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından akıl hastası olduğu iddia edilen genç yakalandı. A.K.’nin daha önce de bir çok kez sokak hayvanlarına zarar verdiği bu konuda birçok kaydının olduğu öğrenildi. Son olayda ise konuyla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.