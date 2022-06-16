banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Akhisar’ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 mahallede bir evin bahçesinde, salatalık serasında ve ormanlık alanda ekili 100 kök kenevir bitkisine jandarma tarafından el konuldu.

Asayiş 16.06.2022, 21:23
Akhisar’ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 mahallede bir evin bahçesinde, salatalık serasında ve ormanlık alanda ekili 100 kök kenevir bitkisine jandarma tarafından el konuldu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bugün Selçikli, Sarılar ve Ballıca mahallelerinde U.P.’nin (35) salatalık serası içerisinde, B.B.’nin (31) evinin bahçesinde ve ormanlık alanda toplam 100 kök kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edilerek el konuldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alınarak olayla ilgili tahkikata başlandı.

Yorumlar (0)
23°
açık