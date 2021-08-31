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Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Asayiş 31.08.2021, 14:05
Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Akhisar’ın kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi ormanlık alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Bünyanosmaniye Mahallesi’ndeki, ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan alanlarda soğutma çalışması başlatıldı.

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