Akhisar’daki orman yangını devam ediyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan da gece görüşlü helikopterler destek veriyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen ısı kaynağından başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle Çaltıçukur Mahallesi’nde 20 hane boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Ayrıca 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de destek veriyor.

Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken, bölgede kullanılmayan 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.