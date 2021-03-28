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Akhisar’da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa’nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 28.03.2021, 21:14
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Manisa’nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Akhisar Merkez Çarşı’da aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, tedavi altına alındıkları Akhisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevik kuvvet ekipleri, Akhisar devlet hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.