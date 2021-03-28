banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!

Akhisar’da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 28.03.2021, 21:14
3
Akhisar’da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akhisar Merkez Çarşı’da aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, tedavi altına alındıkları Akhisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekipleri, Akhisar devlet hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık