banner528

banner549

banner547

Son Dakika
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar

Akhisar’da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 16.07.2022, 11:19
Akhisar’da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Kocakağan Mevkiinde 09.20 sıralarında başlayan orman yangınına çok kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 12 arazöz müdahale ederken bölgede 1 helikopterin ve personelin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu