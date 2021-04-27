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Akhisar’da bonzai operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 77 gram bonzai ile 5.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 13:19
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Akhisar’da bonzai operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 77 gram bonzai ile 5.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada 3 parça halinde 77,45 gram bonzai ile 5.55 gram metamfetamin ile 1 adet aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
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