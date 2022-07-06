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Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya’da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale’de el yazması bir Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.
Asayiş 06.07.2022, 17:15
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya’da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale’de el yazması bir Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya’da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale’de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur’an-ı Kerim’in ele geçirilmesi sağlandı.