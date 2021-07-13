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Akedaş elektrik dağıtım personeline saldırı

Kahramanmaraş’ta kaçak arama ve borcundan dolayı kesme işlemini yapmaya giden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı ekip saldırıya uğradı.

Asayiş 13.07.2021, 15:36
Akedaş elektrik dağıtım personeline saldırı
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Kahramanmaraş’ta kaçak arama ve borcundan dolayı kesme işlemini yapmaya giden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı ekip saldırıya uğradı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı ekip, ödenmeyen fatura borcu ve sayaç kontrol nedeniyle Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Dereboğazı Mahallesinde bir aboneye gitti. Sayacın evin içinde olması ve sayaca ulaşılmasına izin verilmemesi sebebiyle enerjiyi elektrik direğinden kesmeye çalışan ekibe saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Önce sözlü sonra da fiili saldırıya uğrayan ekip elemanlarının darp raporu alarak şikayetçi olduğu belirtildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik direğindeyken abone yakınları tarafından yabancı cisimler atılmak suretiyle yaralandığı, ekiplerin online olarak görevlerini takip ettiği el terminallerinin kırıldığı, sopa ile saldırı neticesinde vücudunun değişik yerlerinde yaralama izi olduğu ve elbiselerinin de yırtıldığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan ekip tarafından olay yerine çağrılan jandarmanın inceleme başlattığı, ekibin ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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