Akdeniz’de meydana gelen deprem Muğla’da da hissedildi

AFAD verilerine göre Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem Kaş’a komşu olan Muğla’nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kaş’a komşu olan Fethiye ilçesinde hissedildi. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede günlük hayatın devam ettiği bildirildi.