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Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Asayiş 26.12.2021, 22:25 26.12.2021, 22:40
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz’de saat 21.59’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde yaşandı.
Öte yandan, Akdeniz’de saat 18.15’te de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.