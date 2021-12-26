Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz’de saat 21.59’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde yaşandı.

Öte yandan, Akdeniz’de saat 18.15’te de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.