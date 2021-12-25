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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asayiş 25.12.2021, 12:31
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.