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Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'nda sergilendi.
Asayiş 18.05.2021, 10:02
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanı'nda basına gösterildi.