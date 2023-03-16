Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Akdeniz Mersin Körfezi olan Erdemli ilçesi yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 16 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezi, Erdemli ve Silifke ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.