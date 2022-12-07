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Akçakale’de patlama anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 07.12.2022, 20:30
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Akçakale ilçesinde 4 gün önce bir apartmanın giriş katında bulunan işyerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı tespit edilen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 aralık günü yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan hastanede tedavisi biten 3 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavilerine ise devam ettiği öğrenildi. Patlama sonrası evsiz kalan apartman sakinlerine Akçakale Kaymakamlığı sahip çıkarak barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını giderdi.