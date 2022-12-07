Akçakale’de patlama anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir işyerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakale ilçesinde 4 gün önce bir apartmanın giriş katında bulunan işyerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı tespit edilen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 aralık günü yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan hastanede tedavisi biten 3 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin tedavilerine ise devam ettiği öğrenildi. Patlama sonrası evsiz kalan apartman sakinlerine Akçakale Kaymakamlığı sahip çıkarak barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını giderdi.