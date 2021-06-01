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Akçakale’de gümrükte bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük muhafaza ekiplerince durdurulan araçta bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2021, 10:54
Akçakale’de gümrükte bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük muhafaza ekiplerince durdurulan araçta bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan araç, Akçakale Gümrük Müdürlüğü girişinde risk kriterleri kapsamında durduruldu. Gümrük muhafaza ekiplerince araçta yapılan kontrollerde sağ ve sol kasa yan bölümü içerisine gizlenmiş vaziyette bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kaçak sigaralara ele konulurken, sahibi olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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