Akçadağ’da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezinde 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında tutulan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca tahkikata devam edildiği bildirildi.