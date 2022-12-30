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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Akaryakıt tankeri sulama kanalında yan yattı
100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde akaryakıt yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına yan yattı.
Asayiş 30.12.2022, 18:23
100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde akaryakıt yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına yan yattı.
Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Fehmi D. idaresindeki 34 KJ 1343 plakalı akaryakıt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şimşir mevkiinde yağmur suyu kanalına yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı Bolu Dağı istikametine trafik kısmen kapatılırken, yaşanabilecek olumsuzluğa karşı itfaiye aracı hazır bekletildi. Tırın kaldırılma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.