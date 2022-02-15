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Akaryakıt Özel Ekipten Niğde’de akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde büyük bir kaçak akaryakıt operasyonuna imza atıldı. Şüpheli bir istasyonda yapılan incelemede, yasadışı akaryakıt satışı için özel olarak tasarlanmış bir düzenek ile pompalara bağlanan kaçak tank içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 15.02.2022, 15:49
Akaryakıt Özel Ekipten Niğde’de akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde büyük bir kaçak akaryakıt operasyonuna imza atıldı. Şüpheli bir istasyonda yapılan incelemede, yasadışı akaryakıt satışı için özel olarak tasarlanmış bir düzenek ile pompalara bağlanan kaçak tank içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda akaryakıt kaçakçılığı ile topyekûn mücadele için ilgili kurumların katılımı ile oluşturulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından, 2021 yılında aralarında ağırlıklı olarak dağıtım şirketlerinin yer aldığı 930 firmaya yönelik inceleme başlatılmıştı. Yürütülen inceleme neticesinde, 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği, yaklaşık 5.5 milyar lira kamu zararına sebep olunduğu saptanmış ve incelemeye konu dağıtım şirketlerinin usulsüz faaliyetleri sonlandırılmıştı. Akaryakıt Özel Ekiplerince, 2022 yılında yürütülen çalışmalarda ise akaryakıt istasyonları mercek altına alındı. Akaryakıt istasyonlarında yazarkasa ve otomasyon sistemlerine müdahale eden bayilere yönelik yürütülen saha çalışmalarına, istihbarat ve analiz faaliyetlerine ağırlık verildi.

Ankara’dan Niğde’ye giden Akaryakıt Özel Ekibi gitti

Yapılan istihbarat çalışmalarından Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir istasyonun kaçak akaryakıt sattığı bilgisi edinildi. Bunun üzerine Ankara’dan Niğde’ye giden Akaryakıt Özel Ekibine, Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce de destek verilerek operasyon başlatıldı. Operasyonun ilk aşamasında edinilen bilgilerin teyidi için istasyon gözlem altında tutuldu. Akaryakıt kaçakçılığında uzman olan ekipçe, şüpheli istasyonda yapılan satışların otomasyon sistemine yansıtılarak vergilendirilip vergilendirilmediği üzerinde duruldu. İstasyondan çıkan araçlar durdurularak kontrol edildiğinde fiş kesilmeksizin satış yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak bilirkişilerin de katılımıyla akaryakıt istasyonuna girildi. Yapılan incelemede pompalardan çıkan akaryakıtın otomasyon sistemine geçirilmediği tespit edildi. Daha sonra otomasyon sistemlerinin nasıl devre dışı bırakıldığı, yasadışı satışın hangi tanklardan gerçekleştirildiği incelendi.,

İşyeri sahasının altında kaçak tank tespit edildi

Yapılan araştırmada yazar kasa ve otomasyon sistemine müdahalenin yanı sıra kaçak tank da kullanıldığı düşünüldü. Bunun üzerine istasyonda kazı yapılarak pompa bağlantılarının izi sürüldü. İstasyon planında yer almayan devreler bulunurken, devam ettirilen kazılarda istasyonun yanında bulunan işyeri sahasının altında istasyon pompaları ile bağlantılı kaçak tank olduğu belirlendi. İş makinaları ile üzeri açılan yaklaşık 120 ton kapasiteli tankın içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıtın bulunduğu tespit edildi.

Akaryakıt Özel Ekibinin başarılı operasyonu sonucunda ortaya çıkarılması oldukça zor bir yöntemle yapılan kaçak akaryakıt satışı tespit edildi. İstasyon sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, faaliyetleri durdurulan istasyon mühürlendi.

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