Akaryakıt istasyonundaki yangını söndüren çalışan o anları anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yakıt aldığı akaryakıt istasyonunda aniden yanmaya başlayan motosikletteki yangını büyük bir cesaret göstererek büyümeden söndürmeyi başaran istasyon çalışanı o anları anlattı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Çengelburnu Mahallesi’nde Miraç A. idaresindeki 67 ACP 619 plakalı motosiklet yakıt aldıktan sonra sürücüsü marşa basınca alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen motosikletin sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi kaçarak kendilerini alevlerden kurtardı. Yangını fark eden istasyon çalışanlarından Enes Özmen, büyük bir cesaret örneği göstererek yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahalede bulundu. Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, alevlere müdahale eden Özmen o anları anlattı. O anda hiçbir şey düşünmediğini belirten Özmen “Dün ben vardiyada iken 21.30-22.00 arası bir tane motosiklet geldi. Yakıt istedi, yakıtını verdim. Diğer araca giderken bağrışma geldi. Arkamı dönüp baktığımda motosiklet alev almıştı. Sonra bir numaralı pompadaki yangın söndürme tüpünü almaya çalışırken pimini çekemedim. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Sonra büyük yangın tüpünü aldım, onu çalıştırdım ve yangını önledik. Patlama riski şöyle; burada en az 5 bin litre benzin, 15 bin litre mazot oluyor. Patlamada bizi geçtim, benim ailemde burada yakında oturuyor, oraya kadar giderdi. Yani o an kendimi düşünmedim açıkçası” dedi.