Akaryakıt istasyonunda lastik kontrolü için duran araca otomobil çarptı: 2 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde sürücüsünün akaryakıt istasyonunda lastiklerinin havasını kontrol etmek için park ettiği aracına hızla istasyona dalan otomobil çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koyundere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.N.G., 09 DL 888 plakalı otomobiline akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra, aracını duvar kenarında bulunan lastik şişirme alanına park etti. G.N.G., aracının lastiklerini kontrol ettiği sırada, hızla ana yoldan akaryakıt istasyonuna dalan B.E., idaresindeki Volkswagen marka 35 AVV 845 plakalı araç, park halindeki otomobile çarptı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç sarsılırken, araç içerisinde bulunan 2 küçük kız ise kafalarına aldıkları darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinden yapılan küçük kızlar, ardından ambulanslara alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların burada tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, B.E.’nin alkollü olduğu ileri sürülürken facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.