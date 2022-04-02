Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda yanan araç alevlere teslim oldu.

Olay, Malkara ilçesi D110 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mazot almak için istasyona giren hafif ticari araç bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca kısa sürede müdahale ettiler.

Yangın sonrasında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.