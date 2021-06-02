Akaryakıt istasyonuna park edilen otomobil alev alev yandı

Bolu’da, akaryakıt aldıktan sonra yakıt tanklarının hemen yanında yanarak alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle faciadan dönülen olayda otomobil küle döndü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Borazanlar mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Arslan isimli vatandaş akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra 14 BG 465 plakalı otomobilini istasyonun hemen yanında bulunan oto yıkamaya park etti. Arslan’ın aracını park etmesinden kısa bir süre sonra akaryakıt tanklarının yanında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken istasyon çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler akaryakıt tanklarına ulaşmadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.