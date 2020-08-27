Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil akaryakıt görevlisini ezdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, daldığı akaryakıt istasyonunda Yakıt tankını parçalayıp akaryakıt görevlisine çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D 130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 06 BD 644 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla ilerleyen otomobil, yakıt güçlendirici tankını çarparak parçaladı. Bu sırada bir otomobile akaryakıt dolduran görevli Coşkun Ç., kaçmaya çalışırken otomobillin çarpması sonucu yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yaralıların yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye istasyonda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunda hızlı bir şekilde girdiği görülüyor. Otomobil önce akaryakıt güçlendirici tankına çarpıyor. Durumu fark ederek koşmaya başlayan akaryakıt görevlisi ise otomobilin altında kalıyor.

“Biz de bir şey anlamadık”

Akaryakıt istasyonunun sahibi İbrahim Aksoy, “Kazanın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan gelen araç pompaya girdi. Yakıt tankı vardı. Oraya çarptı. Biz de bir şey anlamadık. Kamera kayıtlarından anladık. Pompacımız yaralı onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Burada gereksiz sür’at yapılıyor” dedi.