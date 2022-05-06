Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonu yan kısmında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Dulkadiroğlu İlçesi Çiğli Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, yangını çevresine sıçramasını önüne geçti.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, yapının tamamı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

(HLL-