Akaryakıt istasyonlarının karşısında araç alev alev yandı

Zonguldak’ta akaryakıt istasyonlarının karşısında meydana gelen araç yangını nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necla K.’ya ait Peugeot marka 06 F 4256 plakalı araçtan seyir halinde dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü durumu hemen fark ederek aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın yandığı anlarda çevredeki vatandaşlar ve sürücüler aracın patlama riski nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayın akaryakıt istasyonlarının karşısında yaşanması yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.