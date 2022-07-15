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Akaryakıt hırsızı yakalandı

Adana’da araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Asayiş 15.07.2022, 09:55
Akaryakıt hırsızı yakalandı

Adana’da araçların yakıt deposundan hortumla akaryakıt çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yürüten bekçiler, şüpheli Yalçın G.’nin (25) park halindeki bir tırın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da tırın yanına park ettiği plakası sökülmüş aracına aktardığını saptadı. Polis merkezine götürülen Yalçın G.’nin ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘tehdit’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.

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