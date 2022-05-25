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Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristlerdir. Kürtler ve Türkler kardeştir. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor"
Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristlerdir. Kürtler ve Türkler kardeştir. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor"
Asayiş 25.05.2022, 08:56 25.05.2022, 09:18
Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristlerdir. Kürtler ve Türkler kardeştir. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor"