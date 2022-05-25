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Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin ’teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu’nda bugün
Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin ’teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"
Asayiş 25.05.2022, 08:56 25.05.2022, 09:18
Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin ’teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"