Akademisyene hakaret ettiği iddia edilen Yılmaz Özdil hakim karşısında

Akademisyen Ebubekir Sifil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Yılmaz Özdil, 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Özdil, “‘Yobaz’ kelimesi müşteki tarafından hakaret olarak algılanmış ancak ben kelimeyi Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı şekilde kullandım” dedi.

Kendisine ‘cenazesi camiye alınmasın’ diyen müşteki akademisyen Ebubekir Sifil’e ‘Yobazın Tehdidi’ başlıklı yazısında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in, 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Özdil ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Hakaret etme kastım yoktur"

Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen sanık Yılmaz Özdil, “İddianameye konu yazı içeriğinde hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Yazımın içeriğinde geçen ‘yobaz’ kelimesi müşteki tarafından hakaret olarak algılanmış ancak ben kelimeyi Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı şekilde kullandım. Müştekiye hakaret etme kastım yoktur. Yazıyı yazma amacım, müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Müştekiyle kişisel bir husumetim olmadığı gibi hakaret etme kastım da yoktur. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Özdil’in savunmasına katıldıklarını belirten avukatları, beraatını istedi. Müştekinin programı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyleyen avukatı ise, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, müştekinin beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yılmaz Özdil’in sözlerinin müştekinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri sınırlarını aştığı anlatıldı. Şikayet konusunun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşamadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Özdil’in, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.