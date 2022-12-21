Akademisyen Aylin Sözer’i öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren, ardından cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, “Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Aylin’e ben kıymadım” dedi. Duruşmadan sonra açıklama yapan Aylin Sözer’in kardeşi ise, “Canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok” diye konuştu.

Maltepe’de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i (48) boğazından bıçaklayarak öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız’ın(33) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Kemal Ayyıldız’ın “nitelikli kasten öldürme”, “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“Aylin’e ben kıymadım”

Bunun üzerine söz alan sanık Kemal Ayyıldız, “Her zaman söylüyorum. Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. 3 tane çocuğum var, üzerlerine yemin ederim Aylin’e ben kıymadım” dedi.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız’ı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ayrıca sanık, “nitelikli yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 15 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

“100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablam geri gelmeyecek”

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer, “Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Hiçbir karar ablamı geri getirmeyecek. En azından diğer kadınların öldürülmesini önleyebilir. Acilen bir sistem yapılandırılması şart. Çünkü canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok. Ben avukatlarıma ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Biz katili suçüstü yakaladık. Her şey benim gözümün önünde oldu. Bizim hayatımız da tehlike altındaydı. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor” dedi.

“Hak eden hak ettiği cezayı aldı”

Sözer ailesinin avukatı Hasan Kılıç ise, “Aylin hanımın gözü arkada kalmadı. İlk günden beri takip ettiğimiz süreç bugün neticelendirildi. Önemli bir süreci geride bıraktık. Mahkeme bütün delilleri tek tek inceledi, talepleri tek tek ortaya koydu ve bugün bu karar çıktı. Gerçekten çok önemli bir karar. Hiçbir açıdan indirim ve haksız tahrik uygulanmadı. Son dönemlerde özellikle kadına dönük şiddet, kadın cinayetleri yönünden farklı farklı kararların çıktığını görüyoruz. Genel anlamda görüşlerimizin neredeyse tamamına yakını kabul gördü. Dolayısıyla bu süreçlerin sonunda hak edenin hak ettiği cezayı almış olması önemli. Yerel mahkemenin kararı burada mevcut bundan sonraki aşamada da gelişmeleri tabi süreci takip edeceğiz” dedi.

Ne Olmuştu

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer, Maltepe’deki evinde 29 Aralık 2020 tarihinde boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı. Cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık hakkında, “tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme”, “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “nitelikli hırsızlık” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.