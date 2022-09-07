AK Parti’li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangını devam ederken, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya gelen Yılmaz, kolaylıklar diledi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin canla başla görev yaptığını belirten Yılmaz, “Bugün üzücü bir haberle uyandık güne maalesef. Memleketimiz yanıyor. Gülnar ilçemiz Büyükeceli Karadere mevkiinde yangın çıktığını öğrendik. Havadan ve karadan ekiplerimiz dört bir koldan yangına müdahale ediyor. Fakat yangın kısa sürede çok fazla yayıldığı için buradaki yerleşim yerleri hemşehrilerimizin can güvenliği için boşaltıldı. AK Parti teşkilatımız olarak buradayız. Yakından takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Devletimiz bütün imkanlarıyla, bütün ekipleriyle seferber durumda, biz de takipçisiyiz. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.