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AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi
İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ TAMER AKKAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ. AKKAL, KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.
Asayiş 17.07.2020, 20:39
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İzmir’in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı.
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