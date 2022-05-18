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AK Parti Meclis Üyesi ile yeğeninin öldürülmesine ilişkin 6 sanığın beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozuldu

Erzurum’da AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ü ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘gri’ kategoride yer alan Şevger kod adlı terörist ve örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın bulunduğu karar duruşmasında Şevger kod adlı Muhammed Fadullah Kamış’a teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, çeşitli suçlardan 69 yıl 3 ay hapis cezası ve 45 bin 900 TL adli para cezası ve 6 sanık için "Adam öldürmeye yardım etme" suçlarından beraat kararı verilmişti. Beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu, “gri" kategorideki teröristle işbirliği yapan sanıklar yeniden yargılanacak.

Asayiş 18.05.2022, 11:47
AK Parti Meclis Üyesi ile yeğeninin öldürülmesine ilişkin 6 sanığın beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozuldu

Erzurum’da AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ü ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘gri’ kategoride yer alan Şevger kod adlı terörist ve örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın bulunduğu karar duruşmasında Şevger kod adlı Muhammed Fadullah Kamış’a teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, çeşitli suçlardan 69 yıl 3 ay hapis cezası ve 45 bin 900 TL adli para cezası ve 6 sanık için "Adam öldürmeye yardım etme" suçlarından beraat kararı verilmişti. Beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu, “gri" kategorideki teröristle işbirliği yapan sanıklar yeniden yargılanacak.

5 Temmuz 2021’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar davasında ‘gri’ kategoride yer alan Şevger kod adlı Muhammed Fadullah Kamış’a "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu’yu "Kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, ayrıca "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından toplamda 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Kamış, "Kamu malına zarar verme" ve "Silahlı tehdit" suçlarında ise beraat etti. Ayrıca "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan sanık Mehmet Sait Özcan 2 yıl 1 ay, sanık Pınar Özcan 2 yıl 1 ay, sanık Adil Bingöl 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık Burhanettin Şahin ‘terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Emrah Polat ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 4 yıl 2 ay, sanık Mehmet Kaya ‘terör örgütüne üyelik’ suçundan 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası para cezası verildi. Sanık Mahmut Çimendağ hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesih Polat hakkında "Adam öldürmeye yardım etme" suçlarından beraat kararı verdi. Duruşmada sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin’in tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ’ın tahliyesine karar verildi.

“6 sanığın beraat kararı istinaf mahkemesinde bozuldu”

İstinaf Mahkemesine taşınan dava dosyasında 6 sanığın beraat kararının bozulmasına ilişkin, “Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Fesih Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya hakkında üzerlerine atılı Savcı Küçük ve Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olaylarıyla ilgili kasten adam öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı beraatlerine, silahlı terör örgütüne yardım etme ve diğer suçlar açısından mahkumiyetlerine karar verilmiş ise de, sanıkların üzerlerine atılı suçların sanık Muhammed Fadullah Kamış’ın üzerine atılı suçlarla doğrudan bağlantılı olduğu dikkate alındığında, yukarıda belirtilen soruşturma ve kovuşturma evraklarıyla ilgili gerekli işlemler yapılmadan delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, istinaf edenler katılan Alirıza Küçük müdafi, katılan İrfan Küçük müdafileri, katılan Mehmet Küçük müdafi, sanıklar Adil, Burhanettin ve Mehmet Kaya müdafi, sanıklar Burhanettin, Adil ve Fesih müdafi, sanık Emrah Polat müdafi, sanık Mehmet Kaya müdafileri, sanık Muhammed Fadullah Kamış müdafi, sanık Mahmut Çimendağ müdafi, o yer Cumhuriyet savcısı (sanıklar Muhammed Fadullah, Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya aleyhine) itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK’nın 289 ve 280/1-d maddeleri uyarınca bağlantılı suç olmaları da dikkate alınarak yukarıdaki sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden esast incelenmeyen hükümlerin bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek hükmolunmak üzere hükümleri bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine ve tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin ve Muhammed Fadullah Kamış’a yüklenen suçların nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarları ve bozulan hükümlere ilişkin bozma gerekçelerine göre kaçma şüphesi altında bulunmaları gözetilerek tahliyelerine ilişkin talebin reddiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Katılan vekilleri Av. Gündüz Güneş, Av. Esra Yılmaz ve diğer katılan vekilleri tarafından istinaf kanun yolu incelemesi için gönderilen Bölge Adliye Mahkemesinde yapılan değerlendirmede karar katılanlar lehine bozulduğundan dosya yeniden gözden geçirilerek yeniden yapılacak yargılamada hüküm kurulması bekleniyor.

Olay

Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019’da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu. Saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan “Şevger” kod adlı Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019’da Erzurum’da yakalanarak tutuklanmıştı.

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