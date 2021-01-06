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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve eski bakan Fikri Sağlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 06.01.2021, 17:22
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve eski bakan Fikri Sağlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adliyesi’ne gelen Ak Parti İstanbul Başkanı Bayram Şenocak, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa verdi.

Suç duyurusunda İlker Başbuğ’un Cumhuriyet Gazetesine verdiği bir demeçte "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir ihtimalle önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” sözleriyle açık bir darbe imasında bulunduğu belirtildi.

Dilekçede Başbuğ’un bu sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve hükümetine karşı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği aktarıldı.

Dilekçede Can Ataklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tayyip Erdoğan’ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" sözleriyle darbe imasında bulunduğu belirtildi. Ataklı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

Fikri Sağlar hakkındaki ise bir Tv kanalında yayınlanan programda “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" ifadeleri ile başörtülü hakimleri hedef gösterdiği vurgulandı. Sağlar hakkında da “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılması istendi.

İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Türkiye’de kalan faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta hortlamasının tedirginliğini yaşadıklarını dile getirerek “Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis’in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Bu örneklerden biri, CHP’nin resmi yayın organı gibi olan bir televizyon kanalında başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar’ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye’nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP’nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir” dedi.

Can Ataklı’nın ise gazeteci kimliği ile yaptığı bir paylaşımda darbe ve felaket söylemlerinde bulunduğunu belirten Bayram Şenocak “Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ’un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP’ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir” şeklinde konuştu.

Bu söylemler nedeniyle Türkiye’nin 81 ilinde AK Parti teşkilatı olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirten Şenocak “Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz” diye konuştu.
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