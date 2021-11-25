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AK Parti İlçe Başkanı Ahi’yi şehit eden teröriste rekor ceza

Van’ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Aydın Ahi’yi şehit eden teröriste mahkemece 53 yıl 28 ay 80 gün hapis cezası verildi.

Asayiş 25.11.2021, 23:48
AK Parti İlçe Başkanı Ahi’yi şehit eden teröriste rekor ceza

Van’ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Aydın Ahi’yi şehit eden teröriste mahkemece 53 yıl 28 ay 80 gün hapis cezası verildi.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde R.B. isimli PKK’lı teröristin yapılan yargılamasında karar duruşması görüldü. 14 Eylül 2018 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının eylem hazırlığında olduğu ihbarları üzerine hava araçları Silahlı İnsansız Hava Araçları ile yapılan operasyon kapsamında, suça sürüklenen çocuk R.B.’nin yaralı olarak ele geçirildiği, suça sürüklenen çocuğun alınan ifadesi, tanık anlatımları, teşhis tutanakları ve uzmanlık raporları çerçevesinde görülen karar duruşmasına tutuklu olduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS vasıtasıyla avukatı huzurunda katılarak daha önce eylemlere ilişkin verdiği beyanlarını tekrar etti.

Yapılan yargılamada R.B.’nin eylemlerine ve hakkında üzerine atılı suçlardan hükümlere mahkemece şöyle değinildi:

"10/08/2018 tarihinde Gürpınar ilçesinde R.B. ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarının yola EYP tuzakladığı, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında EYP’nin infilak ettirilmesi şeklinde planlanan eylemin gerçekleştirilemeden güvenlik güçlerince söz konusu EYP’nin temin edilerek imha edildiği, bu kapsamda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 5 gün adli para cezasına hükmedildiği, 25/04/2018 tarihinde Hakkari ili Doğanca mezrasında R.B. ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı insansız hava araçları tarafından izlendiklerini fark etmeleri nedeniyle mezrada çobanlık yapan şahısların çadırına girdikleri ve müştekileri tehdit ederek zorla alıkoydukları eyleme ilişkin, hürriyeti tahdit suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildiği, 21/06/2018 tarihinde Saray ilçesinde jandarma personelinin kuruma ait sivil araçla kışlaya yeni katılan erleri karakola teslim ettikleri, dönüş yolunda R.B. ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarının jandarma personelinin önünü kestikleri ve çatışma çıktığı, bu çatışma sırasında bir jandarma personelinin yaralandığı olayına ilişkin atılı eylemden adam öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ayrı ayrı 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildiği, 1/07/2017 tarihinde Özalp ilçesinde, Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin ikametine gelen R.B. ve beraberindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda Aydın Ahi’nin şehit edildiği eylemine ilişkin kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 2 yıl 9 ay hapis ve 2 gün adli para cezasına hükmedildiği, yine R.B.’nin silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozmak suçundan neticeten 15 yıl hapis cezasına hükmedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildiği, üzerine atılı tüm eylemlerden suça sürüklenen çocuk R.B.’nin Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasında, 53 yıl 28 ay 80 gün hapis ve 7 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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