AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Srebrenitsa soykırımı anma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü vesilesiyle Potocari Anıt Merkezi’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında Potocari Anıt Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye adına heyetiyle iştirak ettiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Srebsenitsa soykırımının 27. yıl dönümü vesilesiyle geldiğimiz Potoçari’deki eski akü fabrikasında yer alan anı defterine Türkiye heyeti olarak taziyelerimizi yazdık” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721’e yükselecek

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle 50 kişi toprağa verilecek ve Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721’e yükselecek.