AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına katılacak

Ak Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratı ile ilgili görülecek ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasına şikâyetçi olarak katılacak.

Konuyla ilgili yapılan bildirimde, 18 Kasım 2021 Perşembe (yarın) günü saat 09:50’de Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ihaleye fesat karıştırma davasına İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan’ın şikâyetçi sıfatıyla katılacağı, mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı belirtildi.