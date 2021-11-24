AK Parti Erzurum kadın kolları üyeleri kaza yaptı

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Horasan ilçesi ziyareti sonrası Erzurum’a dönüş yolunda araçlarının hakimiyetini kaybetmeleri sonucu trafik kazası yaptı.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Selma Sucu yönetimindeki 06 CGC 725 plakalı otomobil ile Horasan’dan Erzurum’a dönerken Üçyol mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yolun ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Kazada Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Selma Sucu ile birlikte araçta bulunan İlçe Koordinatörü Nesibe Hançer, yönetim kurulu üyeleri Türkan Çobanoğlu ve Hilal Koç hafif şekilde yaralandı. Kadın kolları üyelerinin durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla hastanede takip edildiği öğrenildi.