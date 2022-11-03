AK Parti Erdek heyeti toplantıya giderken kazada yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinden AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlendiği toplantıya giderken trafik kazası geçiren AK Partili 3 yetkili ve sürücü yaralandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlendiği toplantıya katılmak üzere Erdek’ten hareket eden partililerin bulunduğu otomobil Bandırma’da kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Cavit Özdemir otomobilin önüne aniden köpek çıkması üzerine fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen kamyon otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan AK Parti Erdek Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, Seçim İşleri Başkanı Nevin Akıncı ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gül Uslu ile sürücü Cavit Özdemir yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek ilk müdahesini yaptığı yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan da yaralıları hastanede ziyaret etti.