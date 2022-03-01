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AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara’ya dönerken trafik kazası geçirdi. Canbey maddi hasarlı kazadan yara almadan kurtulurken sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
Asayiş 01.03.2022, 18:11
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara’ya dönerken trafik kazası geçirdi. Canbey maddi hasarlı kazadan yara almadan kurtulurken sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya doğru Volkswagen Passat marka aracıyla Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yağıştan kayganlaşan yolda tıra yandan çarparak kaza yaptı. Aracını kendi kullandığı öğrenilen Canbey’in kullandığı araç kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Canbey’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.