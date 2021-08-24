Son Dakika
Acer, yenilenebilir enerji alanındaki en başarılı işleri ödüllendiren RE100 Liderlik Ödülleri’nde kısa listeye kaldı
AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'dan skandal görüntüler
AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğun eline silah vererek atış yaptırdığını görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti.
Asayiş 24.08.2021, 13:57 24.08.2021, 14:00
AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğun eline silah tutuşturarak atış yaptırdığı görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüde, AKP'li Yıldırım'ın "atış yaptırdığı" çocuğun silah sesinden tedirgin olup gitmek istemesi üzerine Yıldırım'ın buna engel olduğu ve diğer çocuğun da silah sesi sonrası korkup uzaklaştığı görüldü. Yıldırım ise atış sonrası kameraya gülerek el salladı.
Söz konusu görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.