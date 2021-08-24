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AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'dan skandal görüntüler

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğun eline silah vererek atış yaptırdığını görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti.

Asayiş 24.08.2021, 13:57 24.08.2021, 14:00

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğun eline silah tutuşturarak atış yaptırdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüde, AKP'li Yıldırım'ın "atış yaptırdığı" çocuğun silah sesinden tedirgin olup gitmek istemesi üzerine Yıldırım'ın buna engel olduğu ve diğer çocuğun da silah sesi sonrası korkup uzaklaştığı görüldü. Yıldırım ise atış sonrası kameraya gülerek el salladı.

Söz konusu görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.

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